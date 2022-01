Handball: HSG Fichtelgebirge zieht Damen-Mannschaft aus Landesliga zurück

Die Handballer der Region werden ab dem Wochenende mal wieder von der Leine gelassen. Nach der Saisonunterbrechung Mitte November erfolgt nun die Wiederaufnahme des Spielbetriebs im gesamten Bereich des BHV. Nicht mehr mit dabei sind allerdings die Damen der HSG Fichtelgebirge, die sich aus der Landesliga zurückziehen. Man sehe sich nicht mehr imstande, einen geordneten Spielbetrieb in der Handball-Landesliga Nord fortzuführen, schreibt der Verein in einer Mitteilung. Der Damen-Handball-Sport bei der HSG Fichtelgebirge soll demnach in der Saison 2022/23 in der Bezirksoberliga fortgeführt werden.