Handball-Frauen-Landesliga: SG Helmbrechts/Münchberg will an Tabellenspitze

Während der Spielbetrieb in der Handball-Landesliga der Herren an diesem Wochenende pausiert, müssen die Damen ran. Die SG Helmbrechts/Münchberg kann dabei in der Landesliga die Tabellenspitze übernehmen. Die Mannschaft von Christoph Seel empfängt heute den SC 04 Schwabach. Nach sechs Siegen aus den ersten sieben Spielen ist die Spielgemeinschaft aus Helmbrechts und Münchberg gegen den Tabellenvorletzten aus Mittelfranken klarer Favorit. Anwurf in der Helmbrechtser Göbelhalle ist um 17 Uhr 45.