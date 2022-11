Durchwachsene EM-Generalprobe: Handball-Frauen hadern

An diesem Freitag beginnt die Handball-EM der Frauen. Die deutsche Mannschaft hofft auf ein gutes Abschneiden. (…)

Modus, Favoriten, Hallen: So läuft die Frauen-Handball-EM

Am kommenden Samstag starten die deutschen Handballerinnen in die Europameisterschaft. Zuvor gibt es noch zwei Härtetests. Doch die (…)

WM 2023: DFB-Frauen gegen Kolumbien, Marokko und Südkorea

Die Fußball-WM 2023 findet für das deutsche Team - so oder so - nur in Australien statt, die Auslosung lässt keine Konstellation mit (…)