Handball: Die Partien am Wochenende

Die Chancen für die HSV Hochfranken und HSG Fichtelgebirge auch in der kommenden Saison in der Handball-Landesliga der Herren zu spielen, werden immer geringer. Vier Spieltage vor Saisonende stehen beide Teams weiter am Tabellenende. Schlusslicht HSV Hochfranken muss heute ab 19 Uhr 30 bei Tabellenzweiten HSG Lauf/Heroldsberg antreten, während die HSG Fichtelgebirge ab 16 Uhr 30 in der Marktredwitzer Turnhalle mit dem TV Marktsteft zu tun bekommt. Nichts mehr mit dem Abstieg dürfte die SG Helmbrechts/Münchberg zu tun haben – die letzten noch nötigen Punkte will man sich heute ab 17 Uhr 30 bei der SG Regensburg II holen.

In der Handball-Landesliga der Frauen geht es für die SG Helmbrechts/Münchberg in die heiße Phase der Saison. Heute steht im Dreikampf mit dem TV Marktsteft und dem TV Erlangen-Bruck das erste von sechs Endspielen um die Meisterschaft an. Ab 18 Uhr muss man bei der abstiegsdrohten TSG Estenfeld gewinnen, um Rennen zu bleiben. Aktuell steht die Mannschaft von Christopher Seel auf dem dritten Platz, hat aber die wenigsten Minuspunkte kassiert und zwei Spiele weniger absolviert als die Konkurrenz.