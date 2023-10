Handball: Das sind die Spiele der SG Helmbrechts/Münchberg

In der Staffel Nord der Frauen-Bayernliga müssen die Handballerinnen der SG Helmbrechts/Münchberg heute ran. Die stehen auf dem vorletzten Platz in der Liga. Heute geht es auswärts um 17 Uhr gegen die HG Zirndorf.

In der Landesliga der Männer steht die SG Helmbrechts/Münchberg im Mittelfeld. Die Handballer spielen heute ab 19:30 Uhr beim HSC Bad Neustadt.