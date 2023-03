Handball am Wochenende: Herausforderungen für regionale Vereine

Im Kampf gegen den Abstieg warten auf die regionalen Vereine an diesem Wochenende in der Handball-Landesliga der Herren schwere Aufgaben. Schier unlösbar dürfte das Gastspiel von Schlusslicht HSV Hochfranken bei Spitzenreiter HC Erlangen III sein. Anwurf ist um 20 Uhr. Nicht viel einfacher dürfte die Partie der HSG Fichtelgebirge beim Tabellenfünften ASV Cham sein – hier geht es um 19 Uhr 30 los. Zuschauer sind dabei keine erlaubt, denn nach einem Übergriff eines Zuschauers auf einen gegnerischen Spieler und jahrelanger Mängel im Ordnungsdienst, hat der Bayerische Handball Verband gegen Cham eine Hallensperre in Form des Ausschlusses von Zuschauern sowie eine vierstellige Geldstrafe verhängt.

Relativ entspannt kann die SG Helmbrechts/Münchberg angesichts von sechs Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze in ihr Heimspiel gegen den TV Erlangen-Bruck II gehen. Spielbeginn in der Helmbrechtser Göbelhalle ist um 19 Uhr 45.

In der Handball-Landesliga der Frauen kommt es heute zum absoluten Topspiel: die drittplatzierte SG Helmbrechts/Münchberg bekommt es mit Spitzenreiter TV Erlangen-Bruck zu tun. Trainer Christopher Seel erwartet dabei ein anderes Auftreten seiner Mannschaft als zuletzt bei der Niederlage in Wendelstein. Die Spielgemeinschaft aus Helmbrechts und Münchberg hat bei zwei weniger absolvierten Spielen nach wie vor die wenigsten Minuspunkte der Spitzengruppe und damit im Titelkampf einen wichtigen Trumpf in eigener Hand. Im Hinspiel behielten die Frankenwäldlerinnen mit 24:23 knapp die Oberhand. Spielbeginn in der Helmbrechtser Göbelhalle ist um 17 Uhr 45.