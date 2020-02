Handball: 17. Spieltag

Nach dem Auswärtssieg in allerletzter Sekunde beim SV Michelfeld, genießen die Handballer des TV Münchberg in der Herren-Landesliga heute wieder Heimrecht. Ab 19 Uhr 45 geht es in der Münchberger Gymnasiumhalle gegen Aufsteiger und Schlusslicht HSG Freising-Neufahrn. Drei der letzten vier Spiele hat die HSG Fichtelgebirge in diesem Jahr verloren – damit ist die Mannschaft von Vladimir Haber auf den dritten Platz zurück gefallen. Mit einem Heimsieg gegen die HSG Lauf/Heroldsberg will die HSG weiter in Schlagdistanz zur Spitze bleiben. Anwurf in der Wunsiedler Sporthalle ist um 16 Uhr 30.

Ein weiteres Endspiel im Kampf um den Klassenerhalt steht für die HSG Fichtelgebirge in der Frauen-Bayernliga an. Um 14 Uhr 30 empfangen die Fichtel-Ladies den TSV Ismaning, der mit ausgeglichenem Punktekonto im Mittelfeld rangiert. Mit einer konzentrierten Vorstellung will die Mannschaft von Trainer Gerald Wölfel dem Favoriten ein Bein stellen und mit dem eigenen Publikum im Rücken versuchen, einen mit Blick auf die Tabelle wichtigen Sieg einzufahren.