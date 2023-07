Handabdrücke in Oberkotzau: Rosenheim-Cops im Signs of Fame

.Wer die Rosenheim-Cops im ZDF guckt, kennt die Sprüche auswendig. „Frau Stockl“ bzw. Schauspielerin Marisa Burger hat sich bereits vor vier Jahren im Fernweh-Park in Oberkotzau verewigt. Mit Handabdruck inklusive Unterschrift.

Jetzt waren noch weitere Darsteller der Rosenheim-Cops dran: Igor Jeftic (sprich: Igor Jef-titsch), der Kommissar Hansen spielt… Polizeihauptmeister Michi Mohr aka Max Müller und Alexander Duda, der Polizeidirektor Gert Achtziger verkörpert. In bekannter Kulisse haben sie ihre Hände in Ton gedrückt: In der Bar „Times Square“, in der die Rosenheim-Cops gerne mal einen Absacker trinken. Das Treffen in den Bavaria Filmstudios in München beschreibt Fernweh-Park Initiator Klaus Beer als herzlich, alle seien „geflasht“ von der Begegnung mit den Darstellern.