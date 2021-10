Halswirbel angebrochen: Mann fällt von Lkw

Schwer verletzt, aber nicht in Lebensgefahr – so hat die Polizei den Zustand eines 59 Jahre alten Mannes beschrieben, der gestern Nachmittag in Marktredwitz von einem Lkw auf die Straße gestürzt war. Der Mann hat sich vermutlich einen Halswirbel angebrochen. Der 59-Jährige hat Arbeiten am Autotransporter in der Waldershofer Straße verrichtet als er ohne Fremdeinwirkung plötzlich hinunter gefallen ist. Es ist zu leichten Verkehrsbehinderungen gekommen, weil der Transporter für einige Stunden am Fahrbahnrand stehen bleiben musste.