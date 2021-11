Halloweenkerze setzt Garderobe in Brand

Neumarkt in der Oberpfalz (dpa/lby) – Eine Halloweenkerze hat in Neumarkt in der Oberpfalz einen Brand mit geschätzt 150.000 Euro Sachschaden verursacht. Die Kerze habe im Hauseingang gestanden, an ihr habe sich eine Garderobe entzündet, teilte die Polizei am Montag mit. Der Hausbesitzer habe die Feuerwehr gerufen, die die Flammen am Sonntagabend löschte. Der Mann kam leicht verletzt ins Krankenhaus.

Rauch und Ruß hätten Flur und Wände im Eingang des Hauses stark beschädigt, sagte ein Polizeisprecher. Daher schätze man den Sachschaden nach ersten Erkenntnissen sehr hoch ein.

