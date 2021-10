Halloween-Party & Bastelstunde: Anmeldung zum Hofer Ferienprogramm beginnt

Eine große Halloween-Party, Geocaching im Frankenwald oder eine Lama-Trekking-Tour am Döbraberg. Nach einem Jahr Pause ist das Herbstferienprogramm der Kommunalen Jugendarbeit der Stadt Hof im Kinder- und Jugendzentrum „Q“ wieder vielseitig; langweilig dürfte es also niemandem werden. Wer dabei sein will, kann sich ab heute bei der Stadt anmelden. Das geht nur telefonisch. Alle Kontaktdaten findet ihr auf euroherz.de. Das Angebot richtet sich an Kinder von 6 bis 12 Jahren.

KONTAKT:

Montag bis Mittwoch: 8.30 bis 12 Uhr

Montag und Dienstag: 14 bis 17 Uhr

Kinder- und Jugendbüro der Stadt Hof: 09281 – 815 1230

www.kjb.stadt-hof.de