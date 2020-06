Hallenbäder und Thermen dürfen wieder öffnen: Wie reagieren die Bäder in der Region?

In Bayern dürfen ab sofort Hallenbäder und Thermen wieder aufmachen – natürlich unter Sicherheits- und Hygieneauflagen. Aber wie sieht’s bei uns in der Euroherz-Region aus?

Das Alexbad in Bad Alexandersbad hätte eigentlich heute öffnen wollen. Nachdem aber das ausgearbeitete Hygienekonzept des Bayerischen Gesundheitsministeriums nicht rechtzeitig vorlag, bleiben Panoramabad und Sauna erst einmal zu. Während das Gesundheitsressort Siebenquell in Weißenstadt in Kürze über einen möglichen Wiedereröffnungstermin informieren will, empfängt die Therme Bad Steben ab dem 6. Juli wieder Besucher.

Kein konkretes Datum für eine Wiedereröffnung gibt es für die Lohengrin Therme Bayreuth. Ab dem 1. Juli öffnet die Therme Natur in Bad Rodach, die Obermain-Therme in Bad Staffelstein will zum 13. Juli wieder starten und die Therme Obernsees in Mistelgau im Laufe des Juli. Das Königsbad in Forchheim sowie das Bambados in Bamberg warten derzeit noch auf ein Hygienekonzept des bayerischen Gesundheitsministeriums und die konkreten Auflagen aus München.