Hallenbad Selb: Start in die neue Saison mit längeren Öffnungszeiten

Während in Rehau die Schließung des Hallenbades für diese Saison aufgrund der hohen Energiekosten gerade noch so abgewendet werden konnte, macht das Hallenbad in Selb jetzt sogar länger auf. Ab heute könnt ihr im Hallenbad am Rosenthal-Park wieder schwimmen gehen. An den Wochenenden sogar länger als im Vergleich zu früher – das teilt die Stadt Selb auf Facebook mit. Außerdem könnt ihr euch samstags und sonntags auf Warmbadetage freuen – mit Wassertemperaturen bis zu 32 Grad. Ursprünglich sollte das Bad schon eher öffnen – notwendige Bauarbeiten an den Becken und Lieferschwierigkeiten haben die Eröffnung verzögert.