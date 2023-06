Hallenbad Selb: Neuer Ein- und Ausgang an der Ostseite geplant

Dass sich das Selber Hallenbad zum Rosenthal-Park öffnen soll, steht schon seit fast zwei Jahren fest… und das geht logischerweise am Besten mit einer Öffnung. Ein Durchbruch muss her und eine Tür. Nur an welcher Seite des Hallenbades, war jetzt die Frage im Selber Stadtrat.

Die Entscheidung ist auf die Variante an der Ostseite des Schwimmbads gefallen, Richtung Bahndamm. Das hat den Vorteil, dass die neu gestalteten Außenanlagen und die Holzterrasse von den Baumaßnahmen unberührt bleiben. Die Wärmebank kann so bleiben wie sie ist. Die hätte bei einer anderen Variante teilweise abgebaut werden müssen. Mit dem neuen Ein- und Ausgang sind dann auch ein Drehkreuz für die Zutrittskontrolle und ein neues Kassensystem verbunden. Außerdem entsteht ein Durchschreitebecken mit Dusche.