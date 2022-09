Hallenbad Rehau: Öffnen oder geschlossen lassen?

Die Türen zum Hallenbad in Rehau bleiben vorerst verschlossen. Normalerweise beginnt die Saison immer am 1. Oktober – heuer steht die Frage im Raum, ob das Bad überhaupt genutzt werden kann. Grund dafür sind die steigenden Energiekosten. Der Normalbetrieb des Bades würde die Stadt finanziell zu sehr belasten. Eine Entscheidung soll der Stadtrat am Abend treffen:

…so Bürgermeister der Stadt Rehau, Michael Abraham. Diese Alternative könne zum Beispiel eine Teilschließung des Bades sein. Heißt: Das Bad wird zu einem späteren Zeitpunkt geöffnet oder zu einem früheren Zeitpunkt wieder geschlossen. Darauf hofft auch Paul Schmid, stellvertretender Bezirksvorsitzender des bayerischen Schwimmverbandes Oberfranken. Nur so könnten Kinder schwimmen lernen und Rettungsschwimmer ausgebildet werden, so Schmid.