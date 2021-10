Hallenbad Marktredwitz: Bäderpersonal tauscht alte Karten um

Seit einem Monat könnt ihr in Marktredwitz wieder im Hallenbad schwimmen. Zuvor hat die Stadt das Bad generalsanieren lassen. Vielleicht habt ihr sogar noch Karten aus der Zeit vor dem Umbau. Die könnt ihr ab heute (MO) beim Kommunalunternehmen in Marktredwitz umtauschen lassen. Das geht zu den üblichen Bürozeiten. Dafür müsst ihr die Karten nur in einem Kuvert verschließen und dieses mit eurem Namen und eurer Telefonnummer versehen. Das Bäderpersonal liest die Karten anschließend aus und passt sie an die aktuellen Eintrittspreise an. Sobald das passiert ist, bekommt ihr Bescheid, wann ihr eure Karten wieder abholen könnt. Die Frist endet am 18. November.

Telefon: 09231/501922 oder 09231/61606