Hallenbad in Selb: Stadtrat stimmt für Außenbecken

Jetzt steht es fest: Das Hallenbad in Selb bekommt ein Außenbecken. Der Stadtrat hat sich mehrheitlich dafür ausgesprochen, das Bad zum Rosenthal-Park hin zu öffnen. Das Thema hat das Gremium schon seit einigen Jahren beschäftigt. Voraussetzung für die Öffnung sei aber, dass das Becken nur über ein barrierefreies Durchschreitebecken mit Dusche zugänglich ist. Noch nicht ganz klar ist, ob die Stadt einen Zaun um das Außenbecken und den kleinen Liegebereich aufstellen wird. Diesbezüglich ginge es vor allem um die Haftung des Bäderpersonals. Ohne Zaun würde der Verantwortungsbereich am Durchschreitebecken enden. Ansonsten am Zaun. Der Stadtrat hat außerdem entschieden, dass das Selber Hallenbad in Zukunft das ganze Jahr geöffnet haben soll. Bisher hatte das Bad nur von September bis Mai geöffnet.