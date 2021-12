Hallenbad in Selb: Erster Badetag nach Sanierung

Die Arbeiten am Selber Hallenbad haben sich in den vergangenen Wochen in die Länge gezogen. Probleme hat es vor allem mit dem neuen Leitungssystem und den Lieferschwierigkeiten bei den Spezialteilen gegeben. Vor Weihnachten gibt es aber noch eine gute Nachricht. Das Hallenbad kann schon heute (MI) wieder öffnen. Am ersten Badetag haben alle Besucher freien Eintritt. Im Selber Hallenbad gilt die 2G-Plus-Regel. Das heißt auch Geimpfte und Genesene müssen ein negatives Corona-Testergebnis vorlegen. Es gibt auch die Möglichkeit, einen Selbsttest unter Aufsicht vor Ort zu machen. Den müsst ihr allerdings selbst mitbringen.

Öffnungszeiten:

Montag 8:00 Uhr – 18:00 Uhr

Dienstag 14:00 Uhr – 18:00 Uhr (das Frauenschwimmen entfällt!)

Mittwoch 10:00 Uhr – 16:00 Uhr

Donnerstag 8:00 Uhr – 18:00 Uhr

Freitag 10:00 Uhr – 18:00 Uhr

Samstag 12:00 Uhr – 16:00 Uhr

Sonntag 10:00 Uhr – 16:00 Uhr

Schulschwimmen und Schwimmkurse finden vor und nach dem regulären Badebetrieb statt.

In den Weihnachtsferien 2021/2022 hat das Hallenbad verlängerte Öffnungszeiten:

Montag 8:00 Uhr – 18:00 Uhr

Dienstag 14:00 Uhr – 18:00 Uhr (das Frauenschwimmen entfällt!)

Mittwoch 8:00 Uhr – 18:00 Uhr

Donnerstag 8:00 Uhr – 18:00 Uhr

Freitag 10:00 Uhr – 18:00 Uhr

Samstag 10:00 Uhr – 18:00 Uhr

Sonntag 10:00 Uhr – 16:00 Uhr