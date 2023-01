Hallen-Fußball: Wer wird Kreismeister im Futsal?

In Arzberg wird heute die Finalrunde der Hallenkreismeisterschaft im Futsal ausgetragen. 10 Teams stehen sich dabei ab 10 Uhr in zwei Gruppen in der Dreifachturnhalle der Volksschule gegenüber. Titelverteidiger FC Waldstein, Bezirksliga-Konkurrent FC Rehau, sowie die beiden Landesligisten FC Vorwärts Röslau und SV Mitterteich greifen dabei als gesetzte Teams erstmals ins Turnier-Geschehen ein. Die ersten beiden jeder Gruppe spielen ab 15 Uhr über Kreuz die Halbfinals. Ab 15 Uhr 45 Uhr wird im Endspiel der Kreismeister ermittelt. Die ersten drei Plätze qualifizieren sich die oberfränkische Endrunde am 22. Januar in Kronach.