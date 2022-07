Halle wird nicht fertig: Handballer suchen EM-Standort

Die Handball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland braucht einen neuen Standort. Wie der Deutsche Handballbund (DHB) am Freitag mitteilte, wird der SAP Garden in München nicht rechtzeitig zu den kontinentalen Titelkämpfen fertig. «Wir nehmen diese Nachricht mit Bedauern zur Kenntnis und suchen nun Lösungen», sagte Mark Schober, Vorstandsvorsitzender des Deutschen Handballbundes: «Dazu werden wir mit dem europäischen Verband EHF und der Olympiapark GmbH sprechen, ob die Olympiahalle als Ausweichhalle in Betracht kommen kann.»

Der 11.500 Plätze fassende SAP Garden sollte im Januar 2024 Austragungsort von zwei Vorrundengruppen sein. Der bereits qualifizierte Weltmeister Dänemark ist als Team in München vorgesehen. Allerdings wird die Halle frühestens im Frühjahr 2024 fertig. Der im Mai gestartete Vorverkauf für die Spiele in der bayerischen Landeshauptstadt ist vorerst gestoppt. Weitere Austragungsorte der EM sind Düsseldorf, Mannheim, Berlin, Hamburg und Köln.