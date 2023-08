Halle von Stahlveredelungsfirma in Denkendorf in Flammen

In der Halle einer Stahlveredlungsfirma in Denkendorf (Landkreis Eichstätt) hat es gebrannt. Alle Mitarbeiter konnten sich am Dienstagabend noch rechtzeitig aus dem Gebäude retten, niemand wurde verletzt, wie die Polizei mitteilte. In den frühen Morgenstunden am Mittwoch waren die Löscharbeiten beendet. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehrere Millionen Euro, konnte dazu jedoch auch am Morgen keine genauen Angaben machen.

Das Gebäude stand komplett in Brand, ein Großaufgebot der Feuerwehr sei mit dem Löschen beschäftigt gewesen. Anwohner in der Umgebung wurden gebeten, Fenster und Türen nach Möglichkeit geschlossen zu halten, weil es zu einer enormen Rauchentwicklung kam, sagte ein Sprecher der Polizei.