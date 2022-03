Halbseitige Sperrungen zulassen: Alexander König wendet sich an Verkehrsminister Bernreiter

Fußgängerinseln, neue Strom- und Internetleitungen und eine neue Verkehrsführung. Ab dem kommenden Montag ist die Ortsdurchfahrt in Leupoldsgrün aufgrund von umfangreichen Bauarbeiten komplett dicht. Auch das Teilstück der Staatsstraße zwischen Volkmannsgrün und Neudorf bei Bad Steben ist bereits seit letztem September vollgesperrt.

In den vergangenen Jahren sind solche Arbeiten auch unter nur halbseitiger Sperrung möglich gewesen. Genau das fordert der Hofer CSU-Landtagsabgeordnete Alexander König jetzt in einem Schreiben an den Bayerischen Staatsminister für Wohnen, Bau und Verkehr, Christian Bernreiter. Laut Vorgaben der Berufsgenossenschaft Bau seien halbseitige Sperrungen nur erlaubt, wenn die Straße eine Mindestbreite von neun Metern aufweist.

König macht in seinem Schreiben aber deutlich, wie wichtig diese Straßen für eine Vielzahl von Menschen aber auch die Wirtschaft sind. „Staatsstraßen dienen dem überregionalen Verkehr und weisen in aller Regel ein erhöhtes bis sehr hohes Verkehrsaufkommen auf“ – so König. Die Umleitungsstraßen seien häufig nicht auf ein so hohes Verkehrsaufkommen ausgelegt und würden danach selbst sanierungswürdig.