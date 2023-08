Halbnackter Randalierer greift Polizisten an

Ein Mann, der nur eine Unterhose trug, hat an einer Straßenbahnhaltestelle in München mehrere Passanten und Bundespolizisten angegriffen. Wie die Beamten am Mittwoch mitteilten, schlug der 47-Jährige am Dienstagabend gegen mehrere Straßenbahnen, beschimpfte Passanten und stellte sich in den Weg der einfahrenden Züge. Als die Bundespolizei eintraf, ging er auch auf die Beamten los und leistete den Angaben zufolge heftigen Widerstand.

Der Mann, der aus Neapel stammt, war offenbar unter dem Einfluss von Kokain. Ein Drogentest fiel positiv aus und eine Blutprobe wurde angeordnet. Die Bundespolizei ermittelt gegen ihn wegen tätlichen Angriffs, Widerstands und Körperverletzung. Er zog sich bei seiner Festnahme leichte Verletzungen zu, die aber nicht im Krankenhaus behandelt werden mussten.

Der Mann hatte keinen Ausweis bei sich. Seine Identität wurde durch einen Fingerabdruck festgestellt. Nachdem er sich beruhigt hatte, gab er auch seine Adresse an. Die Bahnhofsmission versorgte ihn mit Kleidung. Die Bundespolizisten brachte ihn zu seinem Hotel in der Nähe des Hauptbahnhofs.