Halbe Million Euro an Opfer im Bistum Würzburg gezahlt

Das Bistum Würzburg hat im vergangenen Jahr knapp eine halbe Million Euro an Betroffene sexuellen Missbrauchs gezahlt. Das gab Bischof Franz Jung am Donnerstag bei der Jahrespressekonferenz des Bistums Würzburg bekannt. Die Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs ist nur eines von vielen Themen, die das Bistum in diesem Jahr beschäftigen. «Die Kirche im Bistum Würzburg steht vor großen Fragen», so Jung.

Beispielsweise fürchten die Kirchenvertreter einen drastischen Personalrückgang bis zum Jahr 2030. Außerdem betont eine neue Vision des Bistums verstärkt Nachhaltigkeit. Ein Klimaschutzmanager soll ein strategisches Klimaschutzkonzept für die Diözese erarbeiten.

Der Haushalt des Bistums scheint sich nach Sparmaßnahmen der vergangenen Jahre etwas eingependelt zu haben. Im Dezember hatte das Bistum bereits bekannt gegeben, dass der Haushalt im Vorjahr erstmals seit 2017 ausgeglichen war. Für 2023 plant das Bistum allerdings noch mit einem Defizit von 3,5 Millionen Euro. 2019 gab es einen Rekordverlust von etwa 40 Millionen Euro.

Um sich zukunftsfähig zu gestalten, hat das Bistum im vergangenen Jahr eine Vision entwickelt, auf deren Grundlage dieses Jahr konkrete Ziele für die tägliche Arbeit entstehen sollen. Die Vision betont unter anderen die Gemeinschaft mit anderen Konfessionen und Religionen sowie Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung.