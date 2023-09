Überall hängen derzeit die Wahlplakate an den Straßenlaternen… und sie sind immer wieder Ziel von Vandalismus und vermeintlichen Meinungsäußerungen. In Schönwald sind in der Nacht auf Dienstag zwei Wahlplakate mit Hakenkreuzen beschmiert worden. Kein Kavaliersdelikt, meint die Polizei. Zumal Hakenkreuz-Symbole verboten sind. Die Kripo Hof ermittelt und sucht Zeugen.