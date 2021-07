Hainer: «Konstruktive Gespräche» mit Goretzka und Kimmich

München (dpa) – Der FC Bayern München befindet sich Aussagen von Clubpräsident Herbert Hainer zufolge in «guten und konstruktiven» Vertragsgesprächen mit den Nationalspielern Leon Goretzka und Joshua Kimmich. «Es gibt derzeit keine Fristen. Die Spieler haben an der Europameisterschaft teilgenommen, danach waren sie im Urlaub. Mittlerweile sind sie zurück in München und nun können weitere Gespräche stattfinden. Hoffentlich können wir in den nächsten Wochen eine Lösung finden», sagte Hainer während einer Fragerunde mit chinesischen Medien, aus der das Portal «Spox» am Mittwoch zitierte.

Kimmich (26) hat beim deutschen Fußball-Rekordmeister noch einen Vertrag bis 30. Juni 2023. Goretzka (26) ist bislang nur noch bis 2022 an den Club gebunden. Zuletzt war über einen möglichen Abgang des Mittelfeldspielers in diesem Sommer spekuliert worden.

Weltfußballer Robert Lewandowski (32) werde in jedem Fall in München bleiben, sagte Hainer. «Sein Vertrag läuft noch zwei Jahre, in dieser Zeit wird er definitiv für den FC Bayern spielen. Ich habe es bereits vor einiger Zeit gesagt, dass ich mir sehr gut vorstellen kann, ihn darüber hinaus im Kader zu haben. Die nächsten zwei Spielzeiten wird er allerdings auf jeden Fall bei uns bleiben», äußerte der 67-Jährige.

