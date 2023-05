Hainer hofft auf Meisterfeier mit Männern und Frauen

Präsident Herbert Hainer vom FC Bayern München hofft auf eine große Meisterfeier von Männern und Frauen auf dem Münchner Marienplatz. «Wir alle wünschen uns, dass der FC Bayern am Ende dieser spannenden Saison mit seinen Fans am Sonntag zwei Meisterschalen feiern kann. Am Wochenende heißt es, im Titelendspurt noch einmal alles zu geben: Wir drücken unseren Männern und unseren Frauen die Daumen und hoffen dann auf eine große Feier gemeinsam mit den Fans, ob mit einer oder mit zwei Mannschaften – am liebsten natürlich mit allen zusammen», sagte Hainer am Donnerstag auf der Internetseite des Vereins.

Die Männermannschaft von Trainer Thomas Tuchel muss in Köln gewinnen und auf einen Ausrutscher von Borussia Dortmund gegen den FSV Mainz 05 hoffen. Die Frauen haben es mit einem eigenen Sieg gegen Absteiger Turbine Potsdam selbst in der Hand. Dieses Spiel wird am Sonntag (14.00 Uhr) auf dem Marienplatz auf einer Leinwand übertragen. Ab 17.30 Uhr würde die Meisterfeier stattfinden.

Bereits 2015 und 2016 standen das Männer- und das Frauenteam des FC Bayern mit ihrer jeweiligen Meisterschale gemeinsam auf dem Rathausbalkon, um mit den Fans zu feiern. 2021, als beide Mannschaften ebenfalls den Titel holten, musste die gemeinsame Party coronabedingt ausfallen.