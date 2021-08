Haftbefehl wegen versuchten Totschlags: Zeugen gesucht

Erst gestern haben zwei Männer einem 17-jährigen in der Kulmbacher Straße in Hof ist Gesicht geschlagen und einer von ihnen musste die Nacht in Gewahrsam verbringen. Offenbar ist es aber auch schon am Mittwoch in dieser Woche ebenfalls in der Kulmbacher Straße zu einem Streit zwischen zwei anderen Männern gekommen. Wie die Polizei Oberfranken mitteilt, hat ein 24-jähriger einem 19-jährigen dabei mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Als dieser zu Boden gegangen ist, soll er ihm dann noch mit voller Wucht gegen den Kopf getreten haben. Dieser musste mit schweren Gesichtsverletzungen ins Krankenhaus. Gestern Nachmittag ist gegen den Angreifer Haftbefehl wegen versuchten Totschlags ergangen – Er sitzt in einer JVA. Wer am Mittwoch Abend den Vorfall beobachtet hat, soll sich bei der Kripo Hof melden.

Telefonnummer Kripo Hof: 09281 704 -0