Haftbefehl wegen Mordes: Mann soll Ehefrau in Plauen getötet haben

Schon am 29. Juli hat die Polizei in Plauen eine leblose Frau in einer Wohnung gefunden. Der 45-jährige Ehemann stand damals schon im Verdacht, seine von ihm getrennt lebende Frau getötet zu haben. Dieser Verdacht hat sich nun erhärtet. Nachdem er erst nicht als Täter in Frage kam, haben neue Erkenntnisse die Polizeibeamten erneut zu dem Mann geführt. Der zuständige Ermittlungsrichter hat nun Haftbefehl wegen Mordes gegen der 45 Jahre alten Mann erlassen. Er sitzt nun in einer Justizvollzugsanstalt.