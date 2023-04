Haftbefehl nach Einbruchserie in Nürnberg und Fürth

Nach einer Einbruchserie im Stadtgebiet Nürnberg/Fürth ist Haftbefehl gegen eine 27-Jährige und einen 44-Jährigen erlassen worden. Die beiden sollen laut Polizei vom Dienstag für über ein Dutzend Einbrüche verantwortlich sein. Seit Februar 2023 sollen sie vor allem in Erdgeschosswohnungen eingestiegen sein.

Aufgrund der Ähnlichkeit der Spuren an den Tatorten waren die Beamten schnell der Meinung, dass es sich um dieselben Täter handeln müsse. Auffällig war laut Polizei auch, dass häufig hoher Sachschaden angerichtet wurde, die Beute aber meist gering ausfiel. Der Verdacht richtete sich dann gegen die 27 Jahre alte Frau und den 44-jährigen Mann. Beide haben keinen Wohnsitz und sollen in einem Wald bei Behringersdorf (Landkreis Nürnberger Land) nächtigen.

Am Samstag konnten Beamte die beiden Verdächtigen am Bahnhof in Behringersdorf festnehmen. Bei der Durchsuchung des Unterschlupfs fand die Polizei mutmaßliches Diebesgut, das die Beamten nun den einzelnen Einbrüchen zuordnen wollen.