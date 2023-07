Haftbefehl in Schöneck: 23-Jähriger in U-Haft wegen Drogenhandel

Am Freitag hat die Grenzpolizei Selb am Parkplatz Bärenholz an der A93 einen 26 Jahre alten Mann festgenommen, weil er drei Kilo Drogen dabei hatte. Er sitzt nun in Untersuchungshaft. Einen Tag zuvor ist der Polizei im Vogtland ein Drogendealer ins Netz gegangen.

Als die Beamten sein Auto in Schöneck durchsuchten, fanden sie rund 15 Gramm Kokain und ein halbes Kilogramm Marihuana. Außerdem hatte der 23-Jährige ein Messer in seinem Rucksack. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung beschlagnahmten die Polizisten weitere 150 Gramm Drogen, zwei geladene Schreckschusswaffen und Verpackungsmaterial. Den Mann nahmen sie noch vor Ort fest. Er sitzt nun in Untersuchungshaft. Ihm droht zwischen sechs Monaten und zehn Jahren Gefängnis.