Haftbefehl gegen «Reichsbürger»-Paar

Die Polizei in Oberfranken hat mit großem Aufwand Haftbefehle gegen zwei mutmaßliche Anhänger der «Reichsbürger»-Szene vollstreckt. Inzwischen sind die beiden nach einer Geldzahlung aber wieder auf freiem Fuß. Zugleich kamen jedoch die Kinder des Paares in die Obhut des Jugendamtes.

Was dem 47 Jahre alten Mann und seiner 45 Jahre alten Frau genau vorgeworfen wurde, wollte die Polizei nicht sagen. Es bestehe ein Zusammenhang mit der Haltung der «Reichsbürger», sagte ein Polizeisprecher am Freitag in Hof. Die beiden hätten sich bereits in der Vergangenheit «gegenüber den Behörden als äußerst unzugänglich» gezeigt.

Das Anwesen des Paares in Regnitzlosau (Landkreis Hof) war nach Polizeiangaben baulich gesichert und es lebten dort mehrere große Hirtenhunde. Am Donnerstagmorgen schließlich habe man zunächst die Frau festnehmen können, am Nachmittag dann auch den Mann. Auch ein Spezialeinsatzkommando sei vor Ort dabei gewesen. Ein Tierarzt habe die freilaufenden Hunde auf dem Grundstück des Ehepaars narkotisiert. Bei der Frau entdeckten die Beamten zudem einen verbotenen Elektroschocker.

«Reichsbürger» erkennen die Bundesrepublik Deutschland nicht als Staat an. Sie negieren heutige demokratische und rechtsstaatliche Strukturen wie Parlament, Gesetze oder Gerichte.

Zu den Kindern machte die Polizei keine weiteren Angaben. Sie seien weiter in der Obhut des Jugendamts, hieß es. Das Jugendamt hatte einen Gerichtsbeschluss erwirkt, der am Donnerstag ebenfalls vollstreckt worden war. Gründe wurden nicht genannt.