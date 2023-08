Häuser und Autos mit SS-Runen und Hakenkreuzen beschmiert

Unbekannte haben in Schnelldorf im mittelfränkischen Landkreis Ansbach Häuser und Autos mit rechten Parolen und Symbolen beschmiert. Die Täter hätten am frühen Samstagmorgen vier Häuser mit grauer Farbe besprüht und fünf geparkte Fahrzeuge beschädigt, teilte das Polizeipräsidium Mittelfranken am Sonntag mit.

Auf die Fassaden der Häuser sprühten die Unbekannten Symbole wie Hakenkreuze, SS-Runen und die Zahl 88. Die 88 wird unter Neonazis als getarnter Hitlergruß verwendet. Sie steht für zweimal H als achter Buchstabe im Alphabet – die Abkürzung für den verbotenen Gruß «Heil Hitler».

Auf zwei Autos sprühten die Unbekannten nach Angaben der Polizei ähnliche Symbole. An drei weiteren Fahrzeugen beschädigten sie Scheibenwischer oder Außenspiegel. Zudem sprühten sie an einen Holzzaun weitere Hakenkreuze. Der Gesamtsachschaden beläuft sich laut Polizei auf rund 15.000 Euro.

Ob die Häuser und Autos gezielt angegangen wurden, sei offen. «Das haben wir bisher nicht herausfinden können», sagte eine Polizeisprecherin. Bisher gebe es aber keine Hinweise darauf; es sehe zunächst nach einem wahllosen Vorgehen aus. Der Kriminaldauerdienst sicherte die Spuren. Die weiteren Ermittlungen übernehme das Kommissariat für Staatsschutz der Ansbacher Kriminalpolizei.