Hängen geblieben: Betrunkener klettert über Zaun

Ein betrunkener 19-Jähriger ist beim Versuch, über einen Metallzaun bei einem Supermarkt im oberfränkischen Bayreuth zu klettern, hängengeblieben. In der Samstagnacht gegen 3 Uhr verfing er sich dabei derart, dass er über 45 Minuten lang über dem Zaun hing, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Einem Polizeisprecher zufolge war er «deutlich alkoholisiert», als die Beamten ihn fanden. Zuvor hatte der 19-Jährige um Hilfe gerufen, nahe Bürger verständigten die Einsatzkräfte. Die Polizeibeamten befreiten ihn aus der misslichen Lage und übergaben ihn dem Rettungsdienst. Bei der Kletterpartie verletzte sich der 19-Jährige am Oberarm und an der Schulter.