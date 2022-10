Hängen die Fälle zusammen?: Dieses Jahr schon 25 Geldautomatensprengungen in Bayern

In der Euroherz-Region ist es in nur zwei Wochen drei Mal vorgekommen, dass Unbekannte Geldautomaten gesprengt haben. Insgesamt gab es in diesem Jahr allerdings schon 25 solcher Fälle, erklärt das Bayerische Landeskriminalamt im Gespräch mit Radio Euroherz. Der letzte Vorfall ereignete sich in den frühen Morgenstunden in Regnitzlosau im Landkreis Hof. Ludwig Waldinger vom LKA könnte sich vorstellen, dass einige der Vorfälle zusammenhängen. Dies zu bestimmen sei allerdings nicht so einfach. Es käme auf die Zusammensetzung des Sprengstoffs an, und darauf, welche Banden unterwegs seien. Die Beamten prüfen nun erst einmal einen möglichen Zusammenhang mit einem Fall in Lichtenberg im Landkreis Hof. Dort wurde ebenfalls ein Geldautomat geöffnet, jedoch nicht gesprengt.