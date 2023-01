Häftling wochenlang gequält: Opfer sagt vor Gericht aus

Ein Häftling der JVA in Hof soll wochenlang von Mitgefangenen gequält worden sein. Medienberichten zufolge soll der Mann geschlagen, (…)

Misshandlung eines Häftlings: Prozess am Landgericht Hof

Nach und nach werden alle Straftaten bekannt, die sich an Silvester und Neujahr ereignet haben. Die Polizeidirektion Zwickau meldet (…)

Gefährliche Körperverletzung: Polizei in Plauen sucht Zeugen

Zwei Männer streiten sich – plötzlich zieht einer von beiden ein Messer. Passiert ist das am Mittwochabend in einem (…)

Streit in Oberkotzau: 23-Jähriger zieht Küchenmesser

Anmeldung für Kitaplätze: Tag der offenen Tür in Hof und Helmbrechts

Wer in diesem Jahr einen Kitaplatz für sein Kind braucht, der muss sich so langsam um die Anmeldung kümmern. In Hof und Marktredwitz (…)