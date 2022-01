Häftling soll eigene Matratze angezündet haben

Landshut (dpa/lby) – Ein Häftling soll seine eigene Matratze im Landshuter Gefängnis in Brand gesteckt haben. Der 23-Jährige erlitt dadurch eine leichte Rauchgasvergiftung, wie die Polizei am Montag mitteilte. Schon vor Eintreffen der Feuerwehr hätten Mitarbeiter der Justizvollzugsanstalt die Flammen gelöscht. Weitere Verletzte gab es den Angaben zufolge nicht.

Nach Informationen der Polizei zündete der Mann die Matratze am frühen Samstagmorgen mit einem Feuerzeug an, das er als starker Raucher besitzen durfte. Nach dem Vorfall sei der 23-Jährige ambulant im Krankenhaus behandelt und anschließend in eine andere Zelle der JVA Landshut verlegt worden, hieß es. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar.

