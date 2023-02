Beim Brand einer Hackschnitzelheizung ist in einem Betrieb in Edelsfeld (Landkreis Amberg-Sulzbach) ein Schaden von rund 200.000 Euro entstanden. Vermutlich habe ein technischer Defekt das Feuer ausgelöst, sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Verletzte gab es demnach bei dem Einsatz am Freitag nicht.