Hackschnitzel und Solarmodule: Raumedic setzt in Helmbrechts auf erneuerbare Energien

Nicht nur private Haushalte, sondern auch Unternehmen werden sich ihrer Verantwortung beim Klimawandel immer mehr bewusst. Sie stellen deshalb möglichst auf erneuerbare Energien um. Die Firma Raumedic aus Helmbrechts will nun ein Hackschnitzel-Heizwerk bauen. Das soll alle Gebäude am Standort Helmbrechts mit Wärme versorgen und 2024 in Betrieb gehen. Für Raumedic bedeutet das: weg von fossilen Energieträgern hin zur Biomasse. Auf einem der Produktionsgebäude will das Unternehmen zudem 2.000 Solarmodule installieren. Pro Jahr erzeugen die 880.000 Kilowattstunden Strom. Das entspricht dem Jahresverbrauch von 220 Vier-Personen-Haushalten.