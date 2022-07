Hackedicht oder was?: Eisi Gulp zurück auf der Felsenbühne

Viele von euch dürften den Schauspieler Eisi Gulp als Vater aus den Eberhofer-Krimis wie Kaiserschmarrndrama oder Leberkäsjunkie kennen. Live habt ihr ihn vielleicht im vergangenen Jahr in der Komödie „Brandner Kaspar 2“ auf der Luisenburg in Wunsiedel gesehen. Dort feiert er heute mit seinem Kabarettprogramm „Hackedicht oder was?“ sein Comeback. Darin warnt er auf humorvolle und tabulose Weise vor Drogenmissbrauch. Die Vorstellungen richten sich hauptsächlich an Kinder und Jugendliche sowie Schulklassen. Nachdem die Nachfrage so groß war, wird es eine Vormittags- (10.30 Uhr) und eine Abendvorstellung (20 Uhr) geben. Es sind noch Tickets verfügbar.