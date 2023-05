Habeck und das Heizen: FAB und Freie haben Fragen an die Stadtverwaltung

Bundeswirtschaftsminister Robert Habecks neues Gebäudeenergiegesetz ist noch nicht mal in Kraft. Die Diskussionen darüber schlagen aber hohe Wellen. Es sieht unter anderem vor, dass ab kommendem Jahr neu eingebaute Heizungen zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden sollen.

Die Auswirkungen des neuen Gesetzes beschäftigen auch die FAB-Freie-Fraktion im Hofer Stadtrat. Die Mitglieder haben dazu eine Reihe von Fragen für die Stadtratssitzung am Montag vorbereitet. Es geht vor allem darum, welche Kosten auf die Stadt Hof durch das Gebäudeenergiegesetz zukommen. Dazu will die FAB-Freie-Fraktion genau wissen, wie viele Gebäude in städtischer Hand sind, wie der Stand der Sanierung aussieht und mit welchen Energieträgern geheizt wird. Außerdem fragt die Fraktion nach Beratungsangeboten für die Bürger durch die Stadtwerke.