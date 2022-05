Habeck bei Parteitag der bayerischen Grünen zu Gast

Bayerns Grüne haben auf ihrem Kleinen Parteitag am Wochenende einen Leitantrag verabschiedet, um das Handwerk in Bayern zu (…)

Mehr Wind, weniger Fleisch: Vorschläge für mehr Klimaschutz

In acht Jahren muss Bayern seinen Ausstoß an klimaschädlichem Treibhausgas radikal senken. Eine Studie zeigt, was dazu nötig wäre und (…)