HABA Insolvenz: IG Metall will Klarheit für Mitarbeiter

Die Bekleidungsmarke JAKO-O verschwindet ab kommenden Jahr vom Markt und damit wohl so nach und nach aus euren Kinderzimmern. Die Dachmarke HABA steckt schon länger in finanziellen Schwierigkeiten. Der Spielzeughersteller aus Bad Rodach hat in den vergangenen Tagen Insolvenz angemeldet. Weil die Zukunft der Mitarbeiter ungewiss ist, hat sich nun auch die Gewerkschaft IG Metall eingeschaltet.

Sie wünscht sich Klarheit. Die Unsicherheit unter den Mitarbeitern ist groß, sagt eine Sprecherin der Gewerkschaft. Sie hätten eine Hiobsbotschaft nach der anderen zu verkraften. Die Gewerkschaft möchte konkrete Zahlen zum Stellenabbau wissen. Den wird es laut HABA auf jeden Fall geben, allein schon durch den Wegfall der Marke JAKO-O.