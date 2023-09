HABA aus Bad Rodach: Unternehmen meldet Insolvenz an

Das Bad Rodacher Unternehmen HABA hat Insolvenz angemeldet, will sich aber in Eigenverwaltung sanieren. Das Unternehmen hat beim Amtsgericht Coburg das entsprechende Verfahren beantragt. Dieser Schritt bedeute nach eigener Aussage „die Chance auf einen kompletten Neustart nach den wirtschaftlichen Turbulenzen der vergangenen Wochen und Monate.“ Mit dem Verfahren in Eigenverwaltung will sich das Familienunternehmen im laufenden Betrieb neu aufstellen und wieder auf „solide finanzielle Füße“ bringen. HABA steckt in der größten Umstrukturierung seiner Geschichte. So wird der Geschäftsbereich JAKO-O Anfang des kommenden Jahres aufgegeben. Von der Marke habt ihr vielleicht auch Baby- oder Kinderkleidung zuhause. Im Gegensatz zu einem regulären Insolvenzverfahren gibt es bei der Sanierung in Eigenverwaltung keinen Insolvenzverwalter, sondern einen sog. Sachwalter, der das Verfahren begleitet und überwacht.