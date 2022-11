Haarschnitt fürs Vorlesen: Leseprojekt an der Montessorischule in Berg

Vorlesen vor der ganzen Klasse – das bereitet vielen Schülern oft Bauchschmerzen. Die Montessorischule in Berg möchte deswegen, dass sich ihre Schüler auch außerhalb des Unterrichts mehr mit dem Thema Lesen beschäftigen. Die Schule hat deswegen ein sechs-wöchiges Leseprojekt in der Weihnachtszeit gestartet. Passend dazu kommt heute (MO) ein Frisör an die Schule, der den Kindern die Haare fürs Vorlesen schneidet. Mit der Aktion will er den Schülern Mut machen und ihnen Spaß am Lesen vermitteln. Zwischen 8 Uhr 30 und 16 Uhr ist der Frisör heute vor Ort an der Montessorischule in Berg.