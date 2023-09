„H2NOPF“: Wasserstoffregion Nordoberpfalz geht an den Start

Der Freistaat Bayern will den Anteil der erneuerbaren Energien bis 2030 verdoppeln. Ein wichtiger Bestandteil soll dabei grüner Wasserstoff sein, wie er schon bei uns in Wunsiedel produziert wird. Auch im Landkreis Tirschenreuth soll der Wasserstoff ab sofort eine große Rolle bei der Energiewende spielen.

Zusammen mit dem Landkreis Neustadt an der Waldnaab und der Stadt Weiden hat der Landkreis Tirschenreuth die „Wasserstoffregion Nordoberpfalz“ geschaffen. Der offizielle Startschuss für das Projekt fällt am Abend (18 Uhr) in der Burg Falkenberg im Landkreis Tirschenreuth. Da unterzeichnet Landrat Roland Grillmeier gemeinsam mit den anderen Beteiligten die entsprechende Kooperationsvereinbarung. Ziel des neuen Wasserstoffnetzwerkes ist es, zusammen eine Wasserstoffwirtschaft vor Ort aufzubauen. Außerdem erhoffen sich die Beteiligten, durch den Zusammenschluss höhere Chancen auf Fördermittel zu haben.