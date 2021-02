H2: Wunsiedler Weg begeistert die Bundesregierung

Als Blauphase der Energiewende für die ganze Welt bezeichnet aktuell der Hochfränkische CSU-Bundestagsabgeordnete Hans-Peter Friedrich den sogenannten Wunsiedler Weg. Was er damit meint:

In Wunsiedel entsteht bald grüner Wasserstoff mithilfe einer entsprechenden Anlage. Genau das Konzept haben verschiedene Vertreter jetzt in Berlin vorgestellt. Das hat Friedrich angestoßen und damit Lob in die Euroherz-Region eingefahren. Der Parlamentarische Staatssekretär Thomas Bareiß und der Innovationsbeauftragte „Grüner Wasserstoff“, Stefan Kaufmann, sind beeindruckt gewesen. Das zeige, welchen Modellcharakter es für ganz Deutschland und darüber hinaus haben kann, schreibt Friedrich in einer aktuellen Mitteilung. Auch das Energy Future Labder Uni Bayreuth in Wunsiedel ist Thema in Berlin gewesen. Dort werden fünf Doktoranden an der Energiezukunft forschen.