H2.Fichtelgebirge: Interessengemeinschaft für Wasserstoff gegründet

Das Fichtelgebirge will in Zukunft voll auf grünen Wasserstoff setzen. Bis sich die Energieform flächendeckend etabliert hat, dauert es aber noch ein Stück. Jetzt wurde erstmal die Interessengemeinschaft H2.Fichtelgebirge gegründet. Mit dabei sind Akteure aus Politik, Wirtschaft und der Wissenschaft, die Wasserstoffprojekte vorantreiben wollen. Ziel ist es, in das Bundesprogramm HyPerformer aufgenommen zu werden. Falls das klappt, könnten bis zu 100 Millionen Euro an Investitionen ins Fichtelgebirge geholt werden. Auch viele Firmen im Landkreis Wunsiedel sind Mitglieder der neuen Interessengemeinschaft.