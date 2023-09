Gysi räumt Wagenknecht-Partei geringe Chancen ein

Die Linke hat es in Deutschland gerade nicht leicht - sitzt ihr doch eine mögliche Wagenknecht-Partei im Nacken. Vor der Europawahl (…)

Bei der letzten Europawahl schnitten die Sozialdemokraten so schlecht ab wie nie. Trotzdem soll für die deutsche SPD die (…)

Barley soll SPD in Europawahl führen

Ramelow will von Wagenknecht Entscheidung zu Parteigründung

Nur in Thüringen stellt die Linke einen Ministerpräsidenten. Die Partei will, dass dies auch nach der Landtagswahl 2024 so bleibt, doch (…)