Gymnasium in Naila: Klassenzimmer mit modernster Technik ausgestattet

Die Zeiten, in denen die Lehrer den Overheadprojektor oder den Fernseher ins Klassenzimmer rollen, sind langsam vorbei. Die Schulen werden nach und nach mit modernster Technik ausgestattet. Das Hochfranken Gymnasium in Naila ist schon auf dem neuesten Stand. Schulleiter Stefan Ernst und Landrat Oliver Bär werden die neue Ausstattung am Nachmittag (13 Uhr) bei einem Vor-Ort-Termin präsentieren. Rund 40 Klassenzimmer haben unter anderem digitale Tafeln und Dokumentenkameras bekommen, die heute in Betrieb genommen werden. Das Nailaer Gymnasium hat zudem fast alle Unterrichtsräume mit Luftfiltern ausstatten können.